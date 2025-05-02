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В новосибирских магазинах могут начать указывать наценку на товары

Такую инициативу предложили в Госдуме, чтобы усилить контроль за ценообразованием.

Источник: Известия

В супермаркетах могут начать указывать наценку на социальные товары. Такую инициативу предложили в Госдуме, чтобы усилить контроль за ценообразованием.

Данный законопроект был внесен в конце апреля. Из-за нововведения необходимо будет указывать наценку на социальные товары. Если закон все-таки будет принят, то данные требования к ценникам вступят в силу по всей стране, в том числе в Новосибирской области.

Как отмечают инициаторы законопроекта, из-за общего повышения цен недобросовестные продавцы могут безосновательно завышать стоимость некоторой продукции. А указание наценки сделает контроль за установлением цены прозрачным и ускорит реакцию со стороны надзорного ведомства.