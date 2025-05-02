В красноярском поселке проблема с водой: СК проводит проверку

«Вода содержит ржавчину и другие примеси. Жители вынуждены покупать бутилированную воду для повседневных нужд», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что, по словам жителей поселка, местные власти никак не реагируют на жалобы населения.
«По данному факту организована процессуальная проверка», — резюмировали в следственном управлении.
Напомним, что жители Нижнего Коена и Морозово под Новосибирском пожаловались на проблемы со здоровьем из-за плохой воды. По их словам, раньше спасением были колонки.