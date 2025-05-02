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В красноярском поселке проблема с водой: СК проводит проверку

КРАСНОЯРСК, 2 мая, ФедералПресс. Жителям поселка Чайковского Красноярского края бьют тревогу. Единственная водозаборная насосная станция в населенном пункте расположена в болотистой местности, и вода поступает грязная. Следователи уже начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Вода содержит ржавчину и другие примеси. Жители вынуждены покупать бутилированную воду для повседневных нужд», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что, по словам жителей поселка, местные власти никак не реагируют на жалобы населения.

«По данному факту организована процессуальная проверка», — резюмировали в следственном управлении.

Напомним, что жители Нижнего Коена и Морозово под Новосибирском пожаловались на проблемы со здоровьем из-за плохой воды. По их словам, раньше спасением были колонки.