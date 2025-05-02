«Ситуация сложная». МЧС и Минлесхоз сказали о сильном лесном пожаре у границы с Украиной

А 2 мая министр лесного хозяйства Александр Кулик прокомментировал пожароопасную обстановку в лесах Беларуси. Глава Минлесхоза сказал, что за сутки работниками лесхозов было ликвидировано 20 лесных пожаров, большинство из которых вспыхнули на Брестчине. Еще он сказал о том, что в Столинском лесхозе был ликвидирован лесной пожар.