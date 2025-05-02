«Ситуация сложная». МЧС и Минлесхоз сказали о сильном лесном пожаре у границы с Украиной

Белорусские спасатели и лесники борются с еще одним сильным лесным пожаров у границы с Украиной, сообщили в пресс-службе МЧС.
Так, в 1 мая в Столинском лесхозе вблизи деревни Городная произошел крупный лесной пожар, для тушения которого было задействовано десять единиц техники МЧС и 26 спасателей, авиация спасателей, а еще — 14 единиц техники и 85 работников лесхоза.
Кроме того, для тушения возгорания в лесном массиве пришлось задействовать вертолет авиации МЧС Ми-17. В ведомстве отметили, что с вертолета проводилась проливка кромки леса и очагов возгорания, также трактора плугами опахивали опасные территории.
— Угрозы населенным пунктам нет, — прокомментировали в пресс-службе.
А 2 мая министр лесного хозяйства Александр Кулик прокомментировал пожароопасную обстановку в лесах Беларуси. Глава Минлесхоза сказал, что за сутки работниками лесхозов было ликвидировано 20 лесных пожаров, большинство из которых вспыхнули на Брестчине. Еще он сказал о том, что в Столинском лесхозе был ликвидирован лесной пожар.
— Ситуация сложная, не только у нас, посмотрите, как полыхают леса во всем мире. Важно сейчас продержаться, — констатировал министр.
Но еще МЧС показало, как огонь охватил крышу здания в Солигорске: «Задействовали шесть автоцистерн и автолестницу».
А ГАИ Минска предупредило о первой генеральной репетиции парада Победы 2 мая.