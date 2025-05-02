В Ростовской области измерили радиационный фон

В Ростовской области специалисты измерили радиационный фон. Специалисты Гидрометцентра провели плановый мониторинг в Южном федеральном округе. Проверки проводились 1 мая.
Результаты исследований, опубликованные на сайте Северо-Кавказского УГМС, показали, что уровень радиации в регионе не превышает естественных значений.
Так, возле радиационно-опасных объектов: 0,1−0,16 мкЗв/час. В районе Ростовской АЭС: 0,11−0,16 мкЗв/час. Специалисты сообщили, что все показатели соответствуют естественному фону.