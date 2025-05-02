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В Ростовской области измерили радиационный фон

На Дону специалисты проверили уровень радиационного фона 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области специалисты измерили радиационный фон. Специалисты Гидрометцентра провели плановый мониторинг в Южном федеральном округе. Проверки проводились 1 мая.

Результаты исследований, опубликованные на сайте Северо-Кавказского УГМС, показали, что уровень радиации в регионе не превышает естественных значений.

Так, возле радиационно-опасных объектов: 0,1−0,16 мкЗв/час. В районе Ростовской АЭС: 0,11−0,16 мкЗв/час. Специалисты сообщили, что все показатели соответствуют естественному фону.