«Автомобилист» предложил Буше из омского «Авангарда» самую высокую зарплату в КХЛ

По данным «Бизнес Online», 31-летний форвард ведет переговоры о контракте с зарплатой 125 млн рублей за сезон, такую сумму предложили ему в уральском клубе. Если сделка состоится, Буше станет самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ. В настоящее время, по некоторым данным, он получает порядка 100 млн рублей в год.