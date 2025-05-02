«Автомобилист» предложил Буше из омского «Авангарда» самую высокую зарплату в КХЛ

Топ-игрок омского ХК «Авангард» Рид Буше может вскоре перейти в екатеринбургский «Автомобилист».
По данным «Бизнес Online», 31-летний форвард ведет переговоры о контракте с зарплатой 125 млн рублей за сезон, такую сумму предложили ему в уральском клубе. Если сделка состоится, Буше станет самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ. В настоящее время, по некоторым данным, он получает порядка 100 млн рублей в год.
В прошедшем сезоне Буше показал высокую результативность: в 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 очков (28 голов и 21 передача), а в 13 играх плей-офф — 8 очков (5+3).
С 1 июня хоккеист получит статус свободного агента. По информации, он рассматривает предложение «Автомобилиста», где готовы выполнить его финансовые условия. Кроме того, уже сообщалось, что «Автомобилист» проявляет интерес к другой яркой звезде омского клуба — Владимиру Ткачеву.