В Самаре в начале мая планируют открыть для проезда отремонтированный участок улицы Олимпийской

Глава Самары сообщил в своем аккаунте социальной сети, что к концу апреля текущего года завершены примерно 20 процентов ремонтных мероприятий в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Из заявленных двадцати семи ключевых проектов одновременно ведутся работы сразу на девяти объектах. Уже на четырёх участках началась укладка асфальтного покрытия.