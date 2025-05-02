В Самаре в начале мая планируют открыть для проезда отремонтированный участок улицы Олимпийской

Речь идёт о дорожном отрезке от Ракитовского шоссе до улицы Елизарова.
Глава Самары сообщил в своем аккаунте социальной сети, что к концу апреля текущего года завершены примерно 20 процентов ремонтных мероприятий в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Из заявленных двадцати семи ключевых проектов одновременно ведутся работы сразу на девяти объектах. Уже на четырёх участках началась укладка асфальтного покрытия.
Несколько дней назад была закрыта улица Олимпийская, где за двое смен подряд рабочий коллектив успел уложить свыше восьми тысяч квадратных метров свежего асфальтового полотна. Иван Носков обратился к горожанам с просьбой проявить терпение и понимание ситуации временного перекрытия отдельных улиц.
Рассчитываем, что в ближайшие дни проезд по маршруту от Ракитовского шоссе до улицы Елизарова будет восстановлен, — пояснил мэр.
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