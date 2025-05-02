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В Красноярске ищут ночную няню для выдры

От кандидата требуется «готовность к укусам».

Источник: Соцсети

В Красноярске появилась необычная вакансия для волонтёра — ночная няня для выдры. Такую работу предлагает центр охраны дикой природы «Инстинкт».

Автор поста с вакансией отмечает, что выдра изводит его ночами криками и играми, поэтому нужны помощники. Требуется ухаживать и играть с животным по ночам, кормить его, чистить вольер.

«Важное условие: готовность к возможным укусам (выдры обладают мощными челюстями и могут проявлять агрессию, особенно при защите)», — говорится в объявлении.

Отмечается, что укусы могут быть болезненными, поэтому кандидатам нужно осознавать возможные риски.