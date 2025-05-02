Крутогорский нефтезавод под Омском начали продавать по частям

На платформе Российского аукционного дома выставлены на продажу 13 объектов недвижимости, расположенных на территории остановленного Крутогорского НПЗ.
Среди выставленных активов — склад топлива, насосная станция, железнодорожные пути, три резервуара для мазута и другие производственные сооружения. Общая стартовая цена всех лотов достигает 132,9 млн рублей, при этом стоимость отдельных объектов колеблется от 530,9 тыс. до 47,8 млн рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 5% от цены лота до 6 июня 2025 года. Аукцион запланирован на 11 июня 2025 года.
Завод, запущенный в 2008 году, был признан банкротом в 2021-м. Его владелец Валерий Федотов получил 8 лет колонии и штраф в 750 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве с нефтепродуктами, обман банков и потребителей.
Напомним, ООО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» признано банкротом в начале 2021 года, в ноябре 2023 года предприятие направили на ликвидацию по завершении процедуры. При этом в апреле 2024 года основные мощности предприятия выставили на торги единым лотом в рамках банкротства «материнской структуры» — ООО «ВСП Траст». Тогда активы оценивались в сумму свыше 597,44 миллиона рублей.