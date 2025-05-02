Крутогорский нефтезавод под Омском начали продавать по частям

Среди выставленных активов — склад топлива, насосная станция, железнодорожные пути, три резервуара для мазута и другие производственные сооружения. Общая стартовая цена всех лотов достигает 132,9 млн рублей, при этом стоимость отдельных объектов колеблется от 530,9 тыс. до 47,8 млн рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 5% от цены лота до 6 июня 2025 года. Аукцион запланирован на 11 июня 2025 года.