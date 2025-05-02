Умер бывший музыкант «Арии»

С 1994 года Игорь Молчанов играл на ударных в бельгийской группе Cryme. Известно, что вместе с Молчановым «Мастера» в 1991 году покинул музыкант Кирилл Покровский, позже он создавал саундтреки к бельгийским компьютерным играм и скончался в 2015 году.