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РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов

РЖД в год юбилея Победы в ВОВ запустила на сети около 30 исторических паровозов.

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. РЖД в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) запустила на своей сети около 30 исторических паровозов, сообщила компания.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сеть РЖД вышли около 30 паровозов различных серий. Стилизованные под воинские эшелоны составы можно увидеть на железных дорогах по всей стране: от центральных регионов России до Дальнего Востока», — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

РЖД уточнила, что в составах ретропоездов — вагоны с техникой военных лет и платформы для выступления агитбригад.

«На вокзалах и станциях их прибытие становится частью праздничных концертных программ, привлекающих тысячи неравнодушных зрителей», — подытожила РЖД.