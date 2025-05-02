РЖД в год 80-летия Победы запустила на сети около 30 исторических паровозов

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сеть РЖД вышли около 30 паровозов различных серий. Стилизованные под воинские эшелоны составы можно увидеть на железных дорогах по всей стране: от центральных регионов России до Дальнего Востока», — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.