Мечеть с паломническим центром построят в Нижнем Новгороде до 2030 года

Комплекс будет возводиться в три этапа. На первом, до конца 2027 года, планируется построить мечеть и котельную, а также благоустроить прилегающую территорию. Второй этап предусматривает возведение паломнического центра, который должен быть готов к 2031 году. На заключительном этапе начнется строительство дублера проспекта Ленина.