В Красноярске меняют транспортную схему для празднования Дня Победы

Городские власти разработали специальный план движения на праздничные дни.
Накануне Дня Победы перекроют значительную часть проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Ограничения коснутся участка от улицы Чайковского до Малаховской. Здесь запретят стоянку автомобилей и блокируют проезды во дворы. Трамвайное сообщение на этой территории восстановится только после праздников.
Автобусные маршруты Ленинского района будут перенаправлены через улицы Семафорная, Вавилова и Корнетова. О переменах пассажиров проинформируют кондукторы и специальные схемы в салонах.
Транспортные потоки Кировского района в праздничное утро изменят направление, используя улицы Шелковая и Корнетова. В Советском районе автобусы и троллейбусы пойдут в объезд по проспекту Металлургов и прилегающим улицам.
Центральная часть города будет частично закрыта для транспорта во время праздничного салюта. Улица Дубровинского станет пешеходной зоной от Коммунального моста до пересечения с Карла Маркса. Платные парковки в центре приостановят работу более чем на сутки.
Главной транспортной новинкой праздника станут специальные шаттлы от торгового центра «Авиатор». Они будут курсировать с раннего утра до завершения мероприятий, связывая отдаленные районы с центром празднования. Маршрут охватит ключевые транспортные артерии города, включая Октябрьский мост.
После вечернего фейерверка количество автобусов в центральной части города увеличится, чтобы обеспечить горожанам комфортное возвращение домой.
Ранее сообщалось, что в Красноярске временно приостановят движение трамваев из-за Дня Победы.