Количество кибератак в Казахстане выросло в два раза

В региональном разрезе наибольший объем услуг в области компьютерного программирования, а также консультационных и прочих сопутствующих услуг был оказан в Алматы и Астане: на 853,1 млрд и на 486,7 млрд тенге соответственно. На две столицы суммарно пришлось 90,2% всех оказанных услуг в секторе. Далее следуют Карагандинская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области. Наименьший показатель был зарегистрирован в Улытауской области: всего 712,3 млн тенге, против 192,1 млн тенге годом ранее.