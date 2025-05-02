В прошлом году ХК «Молот» показал снижение поступления средств

В клубе «Ъ-Прикамье» пояснили, что размер средств связан с неравномерностью их поступлений, а рост кредиторской задолженности объяснили кассовыми разрывами. В то же время в «Молоте» подчеркнули, что никаких долгов по зарплате клуб не имеет, в течение сезона игроки получали выплаты вовремя.