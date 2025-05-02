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В прошлом году ХК «Молот» показал снижение поступления средств

Пермская региональная общественная организация «Хоккейный клуб “Молот”» раскрыла финансовые данные за 2024 год.

Источник: БЕЛТА

Согласно данным бухгалтерского баланса, размещенного в «СПАРК-Интерфакс», в отчетном периоде на счета организации поступило 405 млн руб. Годом ранее на счета клуба поступило 531 млн руб. Снижение составило 23%. При этом кредиторская задолженность клуба выросла с 25 млн руб. на конец 2023 года до 85 млн руб. на конец 2024-го.

В клубе «Ъ-Прикамье» пояснили, что размер средств связан с неравномерностью их поступлений, а рост кредиторской задолженности объяснили кассовыми разрывами. В то же время в «Молоте» подчеркнули, что никаких долгов по зарплате клуб не имеет, в течение сезона игроки получали выплаты вовремя.