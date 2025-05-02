Топ-5 мест для рыбалки в Новосибирске и области назвал опытный рыбак

Река Матвеевка, впадающая в Обь, — одно из самых популярных мест у новосибирских рыбаков. Весной здесь особенно хорошо клюёт хищник: окунь, судак и щука охотно берут на спиннинговые приманки — мандулу, твистеры и виброхвосты. Летом ситуация меняется: рыба уходит на глубину, и на первый план выходят донные снасти. На фидер и донки с наживкой из опарыша или червя здесь ловят леща, язя и карася.