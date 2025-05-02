Топ-5 мест для рыбалки в Новосибирске и области назвал опытный рыбак

Новосибирск и его окрестности богаты рыбными местами, но успех ловли во многом зависит от выбора локации, сезона и правильных снастей. Опытный рыбак Иван, много лет изучающий местные водоёмы, раскрыл Om1.ru Новосибирск проверенные точки, где в этом году можно поймать окуня, щуку, судака, леща и другую рыбу.
Матвеевка — сезонный клёв хищника и мирной рыбы.
Река Матвеевка, впадающая в Обь, — одно из самых популярных мест у новосибирских рыбаков. Весной здесь особенно хорошо клюёт хищник: окунь, судак и щука охотно берут на спиннинговые приманки — мандулу, твистеры и виброхвосты. Летом ситуация меняется: рыба уходит на глубину, и на первый план выходят донные снасти. На фидер и донки с наживкой из опарыша или червя здесь ловят леща, язя и карася.
Тульская яма — глубоководная ловля у «Сибирь-Арены».
Недалеко от ледового дворца «Сибирь-Арена» находится перспективное место с глубинами до 10 метров. Весной в Тульской яме активно клюют щука, судак и окунь, причём рыба распределяется по всей толще воды — от дна до 7-метровой глубины. Летом ассортимент улова схож с Матвеевкой: на донные снасти хорошо идут лещ и язь. Особенность этого места — необходимость использовать тяжёлые приманки для спиннинга и прочные снасти для донной ловли.
Обь в районе Заельцовского парка — универсальное место для разной рыбы.
Участок Оби возле ЛЭП в Заельцовском парке — настоящая находка для рыбаков. Здесь на спиннинг отлично ловятся окунь, судак и щука, а на поплавочную удочку или донку — плотва, лещ и язь. Место примечательно переменным течением, поэтому для донной ловли лучше использовать утяжелённые кормушки. Щука в этом районе часто прячется среди коряг, а лещ выходит кормиться на песчаные отмели.
Котлован Юго-Западного жилмассива — бесплатная рыбалка в черте города.
Искусственный водоём в ЮЗЖМ — идеальный вариант для тех, кто хочет порыбачить, не уезжая далеко от города. Здесь ловят карася, леща, окуня, пескаря, ротана и чебака. Летом карась хорошо берёт на перловку и тесто, а окунь — на мелкие вращающиеся блёсны. Особенность этого места — обилие ротана, который клюёт даже на кусочки сала.
Бугринский мост — трофейная хищная рыба.
Район Бугринского моста на Оби славится отличной рыбалкой на хищника. Здесь регулярно попадаются крупные щуки, судаки и окуни. Из-за сильного течения лучше использовать тяжёлые джиг-приманки и глубоководные воблеры. Это место очень популярно среди рыбаков, поэтому для лучшего клёва стоит приезжать ранним утром.
Советы по выбору места.
Для целенаправленной ловли хищника лучше всего подходят Матвеевка (весной), Тульская яма и район Бугринского моста, отметил Иван. Если цель — мирная рыба, стоит обратить внимание на летнюю Матвеевку, Заельцовский парк и котлован ЮЗЖМ. Тем, кто предпочитает бесплатную рыбалку в городской черте, идеально подойдёт котлован в Юго-Западном жилмассиве. Главное — учитывать сезонные особенности клёва и правильно подбирать снасти.