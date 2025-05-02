На дороге в Белорецком районе Башкирии продлили на четверо суток запрет на движение транспорта

Сегодня днем, 2 мая апреля, на участке дороге в Белорецком районе Башкирии продлили запрет на движение транспорта. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Из-за неблагоприятной погоды и потери несущей способности дорожного полотна власти продлили ограничение движения на участке дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 125 по 126 километр.
Ограничения ориентировочно продлятся еще четверо суток — до 14:00 6 мая.
— Время окончания прекращения движения может быть изменено при продолжении действия неблагоприятных природно-климатических условий, — отметили в Минтрансе.
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