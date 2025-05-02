Ограничения для пешеходов и водителей сразу на нескольких улицах введут в Астане

Так, 3 мая с 05:00 до 06:00 по маршруту улицы А-334 — проспект Акжол — проспект Кошкарбаева — проспект Момышулы — проспект Тәуелсіздік пройдет военная техника. Колонна будет выдвигаться к месту тренировки.
Также 3 мая с 05:00 до 06:30 по маршруту улица А-334 — проспект Акжол — проспект Кошкарбаева — проспект Момышулы — проспект Тәуелсіздік будет двигаться военная техника, направляющаяся к месту тренировок.
Сразу после этого, с 06:30 до 08:00, по маршруту А-334 — Акжол — Кошкарбаева — Аманжолова — Нажимеденова начнется подвоз личного состава парадного расчета.
"Дополнительно с 05:00 до 13:00 перекроют проспект Тәуелсіздік (от Момышулы до Панфилова), а также ограничат движение на улицах Акыртас, Калдаякова и Кошкарбаева, где будет временно размещена техника.
С 05:00 до 14:00 будет закрыта стоянка перед музыкально-драматическим театром им. К. Куанышбаева, а также ограничен проезд и парковка на улицах Куанышбаева, Нажимеденова, Байтурсынова и Нурмаганбетова, для размещения автобусов с личным составом", — рассказали в акимате.
Завершится день возвращением военных — с 12:30 до 14:00 техника и автобусы проедут по маршруту Нурмаганбетова -Кошкарбаева — Акжол — А-334 обратно в пункт дислокации.
4 мая, по данным акимата, план движения будет аналогичным: с раннего утра начнется движение военной техники и подвоз участников парада, с 05:00 до 14:00 — перекрытие тех же улиц, что и 3 мая, с 12:30 до 14:00 — возвращение колонн по указанному маршруту.
"Вместе с тем возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советуют следовать указателям и временным знакам.
В целях безопасности на некоторых участках будут повернуты верхние части консолей светофорных объектов. Проход и проезд на указанных участках возобновят по окончании всех мероприятий. Просим соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов", — сообщили в акимате.
Кроме того, 3, 4, 7 мая изменится схема движения следующих автобусных маршрутов: № 3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 40, 43, 47, 50, 51, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 84, 121, 502, 504.