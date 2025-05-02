Ограничения для пешеходов и водителей сразу на нескольких улицах введут в Астане

С 05:00 до 14:00 будет закрыта стоянка перед музыкально-драматическим театром им. К. Куанышбаева, а также ограничен проезд и парковка на улицах Куанышбаева, Нажимеденова, Байтурсынова и Нурмаганбетова, для размещения автобусов с личным составом", — рассказали в акимате.