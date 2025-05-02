«Государство дает возможность исправиться». Глава МВД сказал о законе об амнистии к 80-летию Победы

Также министр внутренних дел выразил надежду на то, что белорусы оценят данный акт гуманизма. Еще Кубраков уверен, что амнистия также положительно повлияет на лиц, находящихся в местах лишения свободы. Так как одним из условий применения амнистии является примерное поведение, а также обязательное возмещение ущерба, причиненного совершенным преступлением.