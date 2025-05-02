«Государство дает возможность исправиться». Глава МВД сказал о законе об амнистии к 80-летию Победы

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал, как амнистия отразится на ситуации в Беларуси, пишет БелТА.
«Комсомолка» сообщала, что белорусские депутаты приняли проект закона об амнистии к 80-летию Победы.
А глава МВД назвал амнистию актом гуманизма со стороны государства.
— Если человек совершил ошибку — государство всегда дает возможность исправиться, — подчеркнул он.
Также министр внутренних дел выразил надежду на то, что белорусы оценят данный акт гуманизма. Еще Кубраков уверен, что амнистия также положительно повлияет на лиц, находящихся в местах лишения свободы. Так как одним из условий применения амнистии является примерное поведение, а также обязательное возмещение ущерба, причиненного совершенным преступлением.
— Эта амнистия коснется и категории лиц, которые осуждены за алименты. Обязательное условие — это полное погашение задолженности, — добавил он.
Еще Кубраков оценил, как амнистия отразится на ситуации в Беларуси. Еще он напомнил, что в законопроекте об амнистии предложено сохранение принципов и подходов, которые закреплены в предыдущем законе об амнистии, реализованном в январе 2025-го.
— Примененные подходы положительно себя зарекомендовали на практике и не повлияли на криминогенную ситуацию в стране, — заметил министр внутренних дел.
Ранее мы писали о том, что амнистия к 80-летию Победы в Беларуси в 2025 предусматривает освобождение от наказания при ряде заболеваний, замену наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности.
Между тем ГАИ Минска предупредило о первой генеральной репетиции парада Победы 2 мая.