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Когда и как пенсионеры получат выплаты в мае 2025 года: полный график

В мае 2025 года пенсионеры России получат пенсии по привычному графику, но с учётом переносов, связанных с праздничными днями.

Источник: Сиб.фм

Как рассчитывается дата выплаты пенсий?

Пенсии начисляются по установленному графику, однако если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, средства перечисляются в ближайший рабочий день. Это правило касается всех пенсионеров, независимо от того, как они получают свои выплаты — через банк или почту.

Праздничные дни в мае 2025 года.

Май — это месяц, наполненный праздничными днями, которые могут повлиять на сроки получения выплат:

1—4 мая — майские выходные.

8—11 мая — празднование Дня Победы.

Когда поступят выплаты?

6 мая — пенсионеры, получающие выплаты 10 числа, получат средства 6 мая.

16 мая — выплаты поступят тем, кто должен был получить пенсию 16 числа.

23 мая — средства поступят тем пенсионерам, у кого день выплаты приходится на 23 число.

Доставка пенсий через почту.

Пенсионеры, получающие пенсии через отделения Почты России, также получат средства по установленному графику, с учётом работы почтовых отделений. В праздничные и выходные дни возможны изменения в режиме работы, так что уточните расписание в вашем отделении, чтобы не пропустить выплату.

Подготовьтесь заранее.

Не забывайте проверять ваш банковский счёт или почтовое отделение в нужные дни, чтобы вовремя получить пенсию. Планирование выплат на праздничные дни помогает избежать ненужных волнений и задержек.