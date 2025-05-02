Когда и как пенсионеры получат выплаты в мае 2025 года: полный график

Как рассчитывается дата выплаты пенсий?
Пенсии начисляются по установленному графику, однако если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, средства перечисляются в ближайший рабочий день. Это правило касается всех пенсионеров, независимо от того, как они получают свои выплаты — через банк или почту.
Праздничные дни в мае 2025 года.
Май — это месяц, наполненный праздничными днями, которые могут повлиять на сроки получения выплат:
Когда поступят выплаты?
6 мая — пенсионеры, получающие выплаты 10 числа, получат средства 6 мая.
16 мая — выплаты поступят тем, кто должен был получить пенсию 16 числа.
23 мая — средства поступят тем пенсионерам, у кого день выплаты приходится на 23 число.
Доставка пенсий через почту.
Пенсионеры, получающие пенсии через отделения Почты России, также получат средства по установленному графику, с учётом работы почтовых отделений. В праздничные и выходные дни возможны изменения в режиме работы, так что уточните расписание в вашем отделении, чтобы не пропустить выплату.
Подготовьтесь заранее.
Не забывайте проверять ваш банковский счёт или почтовое отделение в нужные дни, чтобы вовремя получить пенсию. Планирование выплат на праздничные дни помогает избежать ненужных волнений и задержек.