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Андрей Малахов записал аудиогид для выставки на самарской Третьяковке

Ранее издание МК в Самаре сообщало о запуске крупной выставки всемирно известных картин в самарском отделении Государственной Третьяковской галереи.

Ранее издание «МК в Самаре» сообщало о запуске крупной выставки всемирно известных картин в самарском отделении Государственной Третьяковской галереи.

Популярный ведущий Андрей Малахов принял участие в записи аудиогида для новой экспозиции, проходящей на площадке бывшей самарской фабрики-кухни. Об этом публично объявил сам телеведущий.

Андрей Малахов объяснил в своём обращении: «Меня пригласили выступить экскурсоводом и лично показать посетителям новую экспозицию “Коллекционер Иван Морозов. От Ван Гога до авангарда”.

Однако график съемок этому плану. Тем не менее, записанный Малаховым аудиогид позволит каждому ощутить атмосферу коллекции и познакомиться с произведениями мировой живописи.

Кроме того, известный телеведущий сердечно поздравил весь персонал отделения галереи с престижной премией журнала Art Newspaper.

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