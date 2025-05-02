Список правильных игрушек появится в России

Также сообщалось о разработке законопроекта, который запретит детским садам, интернатам и другим государственным учреждениям закупать игрушки, не соответствующие российским стандартам и не имеющие необходимой сертификации. Несмотря на существующие ГОСТы для игрушек, их соблюдение в настоящее время является добровольным. Обязательными требования ГОСТа становятся только в определенных ситуациях, например, при производстве оборонной продукции, в строительстве или если производитель сам заявляет о соответствии стандарту.