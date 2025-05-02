Список правильных игрушек появится в России

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов агентству ТАСС. «Список игрушек, подходящих для детских садов, уже в стадии разработки. Полагаю, что он будет готов к следующему году. Это дело небыстрое», — отметил министр.
Ранее он высказывал опасения, что в магазинах встречаются игрушки, формирующие ценности, которые идут вразрез с традиционными российскими. В новом списке предпочтение будет отдано игрушкам, произведенным в России.
Также сообщалось о разработке законопроекта, который запретит детским садам, интернатам и другим государственным учреждениям закупать игрушки, не соответствующие российским стандартам и не имеющие необходимой сертификации. Несмотря на существующие ГОСТы для игрушек, их соблюдение в настоящее время является добровольным. Обязательными требования ГОСТа становятся только в определенных ситуациях, например, при производстве оборонной продукции, в строительстве или если производитель сам заявляет о соответствии стандарту.