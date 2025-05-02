В Бердске Новосибирской области вспомнили выдающихся жителей

В Бердске народный праздник Первомай отметили автофлешмобом, возложением цветов, концертами и соревнованиями. Об этом пишет портал «Бердск Онлайн».
1 мая жители России отмечают праздник Весны и Труда. В этом году традиционно в Бердске состоялись торжественные мероприятия, которые посвящены защите прав рабочих, а также трудовым подвигам.
Помимо этого, в городе прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориальным доскам Героев социалистического труда. Местные жители вспоминали выдающихся земляков, которые внесли большой вклад в развитие города: Николай Наумов, Александр Шкулов, Тамара Шубина, Лев Максимов, Анатолий Московченко.