В мае красноярцы увидят микролуние, кометы и метеорный поток

Красноярцы смогут увидеть в мае сразу несколько астрономических явлений. Дайджестом для любителей космоса поделился в своем телеграм-канале поделился Университет Решетнёва.
Среди астероидов в мае самой яркой будет Веста, которую можно наблюдать в созвездии Весов. 2 мая ее блеск составит 5,6m в момент противостояния с Солнцем.
Метеорный поток «эта Аквариды» достигнет максимума 6 мая (ZHR = 40), радиант находится в созвездии Водолея. Луна в период максимума близка к фазе первой четверти и зайдет после полуночи. Метеорный поток лучше наблюдать ближе к утру. Поэтому Луна не помешает.
Кометы в мае — Brooks (D/1886 K1) и Swift (D/1895 Q1) можно увидеть в телескоп. Первая при максимальном расчетном блеске слабее 11m движется по созвездию Весов. Вторая перемещается по созвездию Орла при максимальном расчётном блеске около 11m.
А в ночь с 12 на 13 мая невооруженным глазом можно полюбоваться на полнолуние, которое будет микролунием. Естественный спутник Земли будет находиться в созвездии Весов.
«Хотя полнолуние технически длится всего мгновение — когда Луна находится прямо напротив Солнца относительно Земли, — Луна выглядит полностью освещенной за день до этого момента и после него. Это полнолуние станет микролунием. Луна будет выглядеть примерно на 5−6% меньше и на 10−12% тусклее, чем во время обычного полнолуния. Это связано с тем, что в этот момент Луна будет дальше от Земли, чем обычно, из-за вытянутости ее орбиты», — пояснил руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.