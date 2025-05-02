В мае красноярцы увидят микролуние, кометы и метеорный поток

«Хотя полнолуние технически длится всего мгновение — когда Луна находится прямо напротив Солнца относительно Земли, — Луна выглядит полностью освещенной за день до этого момента и после него. Это полнолуние станет микролунием. Луна будет выглядеть примерно на 5−6% меньше и на 10−12% тусклее, чем во время обычного полнолуния. Это связано с тем, что в этот момент Луна будет дальше от Земли, чем обычно, из-за вытянутости ее орбиты», — пояснил руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.