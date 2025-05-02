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В Самаре с 3 мая изменят расписание судов до Рождествено и откроют два причала

С третьего мая в Самаре обновляется расписание рейсов водного транспорта на пригородном маршруте «Самара — Рождествено».

С третьего мая в Самаре обновляется расписание рейсов водного транспорта на пригородном маршруте «Самара — Рождествено».

Согласно сообщению администрации речного пароходства, отправление теплоходов теперь будет синхронизировано и начнётся ровно в шесть утра как из Самары, так и из села Рождествено.

Работа судоходства продлится до 21 часа вечера. Дополнительно увеличивается интенсивность заходов на остановку «Проран»: суда станут останавливаться здесь с 7 утра и до 8 вечера, увеличив общее число заходов до четырнадцати раз ежедневно.

Помимо этого, с начала мая возобновят свою работу ещё два новых остановочных пункта: «Пляж Поляна имени Фрунзе» и «Винновка (село Осиновка)».

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