«Лаборатория Касперского» назвала популярные схемы обмана россиян

Кроме того, актуальна сегодня в России и схема по «клонированию» банковских карт и ее использование через технологию NFC: «Последняя история была связана с NFC: злоумышленники клонировали карты, используя вредоносную программу. Жертву просили приложить свою карту к телефону, а где-то в другом городе, злоумышленники подносили свое устройство банкомату и снимали деньги, или проводили по ней операции», — объяснил Кузнецов.