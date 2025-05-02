В 2026 году будет запущен жд маршрут Ташкент — Хива

В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев ознакомился с вагонами отечественного производства и осмотрел электрифицированную железную дорогу Ургенч — Хива.
На сегодняшний день железная дорога «Бухара — Ургенч — Хива» протяженностью 465 километров полностью электрифицирована, вдоль нее установлены защитные ограждения, построены инженерные сооружения.
Для этого направления в Южной Кореи будут закуплены 6 высокоскоростных электропоездов компании Hyundai Rotem. С будущего года они будут курсировать по маршруту Ташкент — Хива под названием «Жалолиддин Мангуберды».
В результате железная дорога сможет обслуживать более 3 миллионов пассажиров в год. Если сейчас путь от Ташкента до Хивы занимает 14 часов, то электропоезда сократят время в пути до 7 часов 40 минут.
Кроме того, пропускная способность грузовых перевозок возрастет до 6 миллионов тонн, в то время как сейчас этот показатель составляет 1 миллион тонн.
На основании постановления Президента от 10 октября 2023 года о коренном реформировании железнодорожного транспорта активно обновляется парк вагонов. В частности, $50 млн из Фонда реконструкции и развития направлены на укрепление вагоностроительной отрасли. В первом квартале текущего года построены первые 10 пассажирских вагонов.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в новых вагонах.
Было отмечено, что в течение следующих двух лет планируется увеличить число пассажирских вагонов до 70 единиц и постепенно отказаться от устаревших моделей. Это позволит дополнительно перевозить более 1 миллиона пассажиров в год.
Президент отправился на новом поезде из Ургенча в Хиву вместе с представителями общественности.