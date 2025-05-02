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Банк в Новосибирске предотвратил кражу 2,5 миллиона рублей у клиентки

В начале апреля сотрудники банка в Новосибирске заметили обеспокоенную клиентку, которая пыталась снять и перевести более 2,5 миллионов рублей на другой счет, постоянно разговаривая по телефону.

Источник: ТАСС

Заподозрив неладное, специалисты банка сообщили о ситуации в службу безопасности, которая, в свою очередь, обратилась в полицию. В ходе проверки выяснилось, что женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убеждал её перевести все свои сбережения на «безопасный» счет.

Благодаря вмешательству начальника дополнительного офиса банка и финансового менеджера, клиентке удалось осознать, что она общается с мошенниками, и в результате ей удалось сохранить свои деньги.