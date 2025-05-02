Банк в Новосибирске предотвратил кражу 2,5 миллиона рублей у клиентки

Заподозрив неладное, специалисты банка сообщили о ситуации в службу безопасности, которая, в свою очередь, обратилась в полицию. В ходе проверки выяснилось, что женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убеждал её перевести все свои сбережения на «безопасный» счет.