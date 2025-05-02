В Иркутске убрали многолетнюю свалку на улице Безбокова

В Иркутске специалисты добились ликвидации многолетней свалки на улице Безбокова. Как сообщили в службе Госэконадзора Иркутской области, мусор долгое время отравлял территорию напротив дома № 5.
— По результатам проведенных Службой мероприятий было установлено, что владелец земельного участка не предпринимал мер по очистке территории, — поделились в Госэконадзоре региона.
После официального предостережения от надзорного органа, собственник оперативно организовал работы по уборке мусора. Теперь жильцов больше не будет донимать неприглядный вид из окон.