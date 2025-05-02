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От жары до заморозков: в Новосибирске опубликован прогноз погоды на май

В этом году температура в последний весенний месяц ожидается на 1−1,5 градуса теплее нормы.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 40% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра опубликовали прогноз погодных условий на предстоящий май. Согласно предоставленным данным, в начале месяца жителей региона ожидают ночные температуры в пределах от −2 до +9 градусов, тогда как дневные показатели будут варьироваться от +10 до +21 градуса.

К окончанию первой декады мая метеорологи прогнозируют существенное потепление. Ночные температуры поднимутся до +10…+15 градусов, а днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Вторая и третья декады месяца, по информации синоптиков, будут характеризоваться более умеренными температурными показателями. В ночные часы столбики термометров будут показывать преимущественно от +2 до +13 градусов, при этом в отдельных районах возможны кратковременные заморозки до 0…-2 градусов. Дневная температура ожидается в диапазоне от +15 до +25 градусов.

Что касается осадков, специалисты гидрометцентра сообщают, что дождливая погода ожидается в отдельные дни первой и второй декад, а также в большинство дней заключительной декады мая. По предварительным оценкам, общее месячное количество осадков будет соответствовать среднестатистическим нормам для данного периода.

По данным сервиса Яндекс. Погода, май в Новосибирске принесет жителям резкие температурные колебания. В течение месяца горожане смогут испытать на себе все капризы сибирской весны — от летнего тепла до ночных заморозков.

Согласно прогнозу, в первой половине мая температура воздуха будет прогреваться до +18…+23°C, что на 3−5 градусов выше климатической нормы. Однако ночные температуры в этот период могут опускаться до +2…+5°C, а в пригородах — до 0.

Традиционно самые холодные ночи ожидаются в пригородных районах и на окраинах Новосибирска, где зафиксированы температурные минимумы. В центре города за счет эффекта «теплового острова» ночные температуры будут на 2−3 градуса выше.