От жары до заморозков: в Новосибирске опубликован прогноз погоды на май

Вторая и третья декады месяца, по информации синоптиков, будут характеризоваться более умеренными температурными показателями. В ночные часы столбики термометров будут показывать преимущественно от +2 до +13 градусов, при этом в отдельных районах возможны кратковременные заморозки до 0…-2 градусов. Дневная температура ожидается в диапазоне от +15 до +25 градусов.