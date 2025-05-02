Денис Паслер принял участие в субботниках в Екатеринбурге

«Надеюсь, что такие субботники будут продолжены, потому что территорий и локаций, которые нужно прибирать, немало, — отметил Паслер. — Надеюсь, к этой работе присоединятся все управляющие компании, жители, предприятия, бизнес. Мы все должны быть причастны к наведению и поддержанию порядка».