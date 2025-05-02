Водителя белой «Киа» из Салавата, пропавшего два дня назад, обнаружили мертвым

Пропавшего мужчину из башкирского города Салавата обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Мужчина пропал 30 апреля, он уехал на белом Kia Soul и долго не возвращался обратно. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.
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