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Водителя белой «Киа» из Салавата, пропавшего два дня назад, обнаружили мертвым

Пропавшего водителя Kia Soul из Башкирии нашли мертвым.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего мужчину из башкирского города Салавата обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал 30 апреля, он уехал на белом Kia Soul и долго не возвращался обратно. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

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