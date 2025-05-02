В Перми начинаются репетиции Парада Победы — будут ограничивать движение транспорта

Автобусы № 10, № 14 и № 33 пойдут в объезд по улицам Ленина и Сибирской. Маршрут автобуса № 41 сократится до улицы Попова. Автобус № 50 в сторону Паркового направится по улицам Революции и Куйбышева, а в сторону м/р Крохалева — по Борчанинова, Пушкина и Революции. Автобусы № 51 пойдут по Сибирской и Революции. Автобус № 60 — по Попова и Революции, № 81 — по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции в обоих направлениях.