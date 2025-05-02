В Перми начинаются репетиции Парада Победы — будут ограничивать движение транспорта

Это повлечет ограничения движения.
Так, 4 мая с 10:00 до 15:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по:
— Октябрьской площади;
— Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от Ленина до Революции;
— Комсомольскому проспекту (четная сторона) от Ленина до Монастырской (без остановки движения по Петропавловской и Советской);
— улице Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда»;
— улице Екатерининской от Куйбышева до Газеты «Звезда»;
— улице Пушкина от Куйбышева до Газеты «Звезда»;
— улице Краснова от Пушкина до Газеты «Звезда».
Такие же ограничения будут действовать 7 мая с 19:00 до 23:00. А 8 мая с 10:00 до 15:00 будет полностью прекращено движение транспорта по улице Екатерининской от Куйбышева до Газеты «Звезда» и по улице Луначарского от Куйбышева до Газеты «Звезда».
Кроме того, с 19:00 3 мая до 15:00 9 мая будет запрещено оставлять машины на Компросе от улицы Ленина до улицы Революции, а по четной стороне — и от Ленина до Монастырской. На Октябрьской площади парковка автотранспорта будет запрещена до 00:00 11 мая.
В связи с этими ограничениями изменится и движение общественного транспорта. Маршруты подвергнутся корректировкам 4 мая с 10:00 до 15:00, 7 мая с 19:00 до 23:00, 8 мая с 10:00 до 15:00.
4 и 7 мая изменятся схемы движения автобусов, следующих по Комсомольскому проспекту и улице Пушкина. Автобусы, следующие по улице Пушкина, перенаправятся на улицу Революции на участке между Куйбышева и Сибирской. Таким изменениям подвергнутся маршруты автобусов № 1, № 3, № 19, № 30, № 32, № 45, № 55, № 59, № 74 и № 77.
Автобусы № 10, № 14 и № 33 пойдут в объезд по улицам Ленина и Сибирской. Маршрут автобуса № 41 сократится до улицы Попова. Автобус № 50 в сторону Паркового направится по улицам Революции и Куйбышева, а в сторону м/р Крохалева — по Борчанинова, Пушкина и Революции. Автобусы № 51 пойдут по Сибирской и Революции. Автобус № 60 — по Попова и Революции, № 81 — по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции в обоих направлениях.
8 мая будет закрыто движение на участке от улицы Ленина до улицы Луначарского. Изменения в этот день коснутся только автобусов, курсирующих по Компросу. Автобусы по улице Пушкина будут ходить как обычно.