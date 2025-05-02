Власти решили заняться детьми-попрошайками

Особенно остро проблема стоит в столице: в Ташкенте попрошайки захватили оживлённые перекрёстки, выходы из метро и рынки. Многие из них ведут себя агрессивно, навязчиво пристают к прохожим, создают реальную угрозу для дорожного движения, отвлекая водителей и провоцируя опасные ситуации. При этом значительную часть попрошаек составляют именно дети.