Власти решили заняться детьми-попрошайками

Особенно остро проблема стоит в столице: в Ташкенте попрошайки захватили оживлённые перекрёстки, выходы из метро и рынки. Многие из них ведут себя агрессивно, навязчиво пристают к прохожим, создают реальную угрозу для дорожного движения, отвлекая водителей и провоцируя опасные ситуации. При этом значительную часть попрошаек составляют именно дети.
Родители, которые сами вовлекают детей
По данным омбудсмена, в ходе проверок уже установлено, что некоторые родители, привлекающие детей к попрошайничеству, сами регулярно занимаются этим «ремеслом». У многих — тяжёлое материальное положение, либо оба родителя не имеют постоянной работы. Всё это — замкнутый круг, в котором дети становятся жертвами бездействия и нищеты.
Особую тревогу вызывает то, что многие из вовлечённых детей не посещают школу, тем самым лишаясь базового права на образование. В отношении родителей, допустивших подобное, применяются меры, предусмотренные законом, включая административную ответственность.
Что делают власти?
С целью предотвращения повторного вовлечения детей в попрошайничество, в каждом регионе страны социальные центры «Инсон» индивидуально работают с такими семьями. Эта работа включает не только анализ социального положения, но и оценку способности родителей заботиться о своих детях.
Органы соцзащиты ведут мониторинг семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или под угрозой её наступления, и предоставляют необходимую помощь: продуктовые наборы, консультации, помощь с трудоустройством. Главное — вернуть детей в школу и лишить семьи стимула продолжать эксплуатацию несовершеннолетних.
В офисе омбудсмена подчёркивают: эта работа не разовая — мониторинг и борьба с детской эксплуатацией ведутся на постоянной основе. Цель — не только наказать виновных, но и системно устранить причины, по которым дети оказываются на улицах с протянутой рукой.