«Потеряла сознание и упала под поезд». Милиция сказал о штрафе 84 рубля, грозившем упавшей под поезд пенсионерке под Гродно

В Гродненском районе пенсионерка упала на железнодорожные пути под поезд и едва не погибла. Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент на железной дороге произошел недавно на Гродненщине. В апреле 78-летняя гродненка намеревалась доехать до Скиделя и оказалась на железной дороге. Женщина решила перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, но в какой-то момент потеряла сознание и упала.
К счастью, пешехода на путях заметил машинист товарняка и, применив экстренное торможение состава, смог избежать наезда. Медпомощь пенсионерке не понадобилась, она благополучно добралась домой.
В милиции добавили, что за переход железной дороги в неустановленном месте в Беларуси грозит штраф до двух базовых величин (84 белорусских рубля в мае 2025-го). Но на первый раз пенсионерку освободили от административной ответственности, вынеся предупреждение.
Тем временем пассажирский поезд въехал в стадо коров в Витебской области.
А еще в Могилеве 69-летняя пенсионерка пойдет под суд, подняв деньги с пола.