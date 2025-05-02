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Маршрут «Большая Кубанская тропа» появится в регионе

Губернатор Кубани рассказал о маршрутах выходного дня в регионе.

Источник: Вениамин Кондратьев — Telegram

В Краснодарском крае насчитывается около 300 маршрутов выходного дня. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Это, в частности, пешие, велосипедные, конные, водные, авто- и мотомаршруты. Большинство находятся в Апшеронском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.

«Отдыхающие могут увидеть живописные пейзажи, плато, водопады, реликтовые рощи, дольмены», — отметил губернатор.

В регионе планируют открыть маршрут «Большая Кубанская тропа». В настоящее время его разрабатывают минкурортов региона и Русское географическое общество.

«Большая Кубанская тропа» будет включать в себя сеть обустроенных турмаршрутов. Их объединит концепция, стилистика и навигация.

Маршрут длиной около 800 км протянется от Таманского полуострова до поселка Красная Поляна в Сочи.

Напомним, на майских праздниках Краснодарский край примет почти 600 тысяч туристов.