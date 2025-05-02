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В Самаре начались лабораторные испытания качества ремонта автодорог в 2025 году

Испытательная лаборатория муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» областной столицы приступила к контролю качества дорожного покрытия на объектах ремонта 2025 года.

Испытательная лаборатория муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» областной столицы приступила к контролю качества дорожного покрытия на объектах ремонта 2025 года.

Используя специализированное оборудование, регулярно проверяемое и аттестуемое в региональном центре стандартизации и метрологии, специалисты лаборатории проводят подробный анализ компонентов асфальтобетонной смеси.

Это позволяет оценить её соответствие утвержденному составу и при необходимости внести необходимые изменения. Особое внимание уделяется устойчивости материала к образованию колеи.

Кроме того, лабораторией исследуются образцы асфальтобетона, полученные непосредственно из уже установленных новых покрытий.

С начала ремонтной программы 2025 года специалистами проведено около 170 исследований срезов асфальтобетонных покрытий на городских магистралях, таких как улицы Макаренко, Олимпийская, Воронежская и другие.

В данный момент проводятся испытания кернов с участка автодороги в посёлке Козелки.

В ходе реализации дорожной программы 2025 года в Самаре запланировано обновление более 50 километров дорог регионального и местного значения.

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