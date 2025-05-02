Опубликован майский топ-7 доходных вакансий в Новосибирске

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» составили рейтинг доходных вакансий мая. В топе оказались высокооплачиваемые должности.
Так, на первом месте по уровню заработной платы оказалась должность официанта в грузинском ресторане «Коза и Лоза», где предлагают от 75 до 150 тыс. рублей. Второе место досталось должности заместителя директора гипермаркета с окладом от 135,6 тысяч рублей. Кандидату нужно заниматься стратегическим планированием продаж. Нужен опыт работы — не менее года.
Также высокие зарплаты предлагают видеомонтажерам коротких роликов. Для них оплата труда может составить от 80 до 120 тысяч рублей. А вот курьерам на электробайках предлагают зарабатывать до 105 тысяч рублей. Их доход может зависеть от количества доставок и погодных условий.
Относительно большую зарплату предлагают на авиационном заводе им. В. П. Чкалова — 75−100 тысяч рублей — для слесарей-сборщиков.
На последнем месте рейтинга находится вакансия флориста с зарплатой до 100 тысяч рублей.