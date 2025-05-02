Опубликован майский топ-7 доходных вакансий в Новосибирске

Также высокие зарплаты предлагают видеомонтажерам коротких роликов. Для них оплата труда может составить от 80 до 120 тысяч рублей. А вот курьерам на электробайках предлагают зарабатывать до 105 тысяч рублей. Их доход может зависеть от количества доставок и погодных условий.