На выставку трофейной техники выстроилась очередь в екатеринбургском ЦПКиО. ФОТО

Об этом ЕАН рассказали очевидцы. Некоторые горожане рассказывают, что очередь в длину достигает двух километров.
Отметим, что в первый день экспозицию посетили более 12 тысяч человек. В экспозиции представлена техника стран НАТО, которую на фронтах СВО захватили военнослужащие российской группировки войск «Центр».
Среди представленных образцов есть танк Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал» и другую технику, произведенную в Великобритании, Франции, США, Канаде, Украине и других странах. В парке на время проведения выставки будут обеспечены необходимые меры безопасности.
Выставка в ЦПКиО имени Маяковского будет работать ежедневно до 10 мая с 10:00 до 21:00. Вход свободный.