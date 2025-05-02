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На выставку трофейной техники выстроилась очередь в екатеринбургском ЦПКиО. ФОТО

В Екатеринбурге образовалась очередь в несколько километров на выставку трофейной техники, которая представлена в ЦПКиО.

Об этом ЕАН рассказали очевидцы. Некоторые горожане рассказывают, что очередь в длину достигает двух километров.

Отметим, что в первый день экспозицию посетили более 12 тысяч человек. В экспозиции представлена техника стран НАТО, которую на фронтах СВО захватили военнослужащие российской группировки войск «Центр».

Среди представленных образцов есть танк Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал» и другую технику, произведенную в Великобритании, Франции, США, Канаде, Украине и других странах. В парке на время проведения выставки будут обеспечены необходимые меры безопасности.

Выставка в ЦПКиО имени Маяковского будет работать ежедневно до 10 мая с 10:00 до 21:00. Вход свободный.