На выставку трофейной техники выстроилась очередь в екатеринбургском ЦПКиО. ФОТО

Среди представленных образцов есть танк Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал» и другую технику, произведенную в Великобритании, Франции, США, Канаде, Украине и других странах. В парке на время проведения выставки будут обеспечены необходимые меры безопасности.