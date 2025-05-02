В Кишиневе на две недели перекрывают несколько улиц: В День Победы тоже придётся добираться до центра другими маршрутами

Водители, наберитесь терпения: временное ограничение движения в столице.
Мэрия Кишинева предупреждает водителей о частичных ограничениях движения на нескольких улицах столицы. Временный запрет связан с ремонтными работами по демонтажу и монтажу бордюров.
С 2 по 15 мая будет ограничено движение транспорта на Хынчештском шоссе на участке между улицами Леха Качинского и Сихаструлуй.
Кроме того, с 2 по 26 мая также будет ограничено движение на улице Константина Стере между улицами Евгена Коки и Алексея Щусева. Здесь будут проводиться работы по восстановлению асфальтового покрытия.
Водителей призывают соблюдать требования дорожных инспекторов, проявлять терпение и следовать правилам дорожного движения, чтобы минимизировать возможные неудобства и обеспечить безопасность на дорогах.