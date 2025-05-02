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В Кишиневе на две недели перекрывают несколько улиц: В День Победы тоже придётся добираться до центра другими маршрутами

Временный запрет связан с ремонтными работами по демонтажу и монтажу бордюров.

Источник: Комсомольская правда

Водители, наберитесь терпения: временное ограничение движения в столице.

Мэрия Кишинева предупреждает водителей о частичных ограничениях движения на нескольких улицах столицы. Временный запрет связан с ремонтными работами по демонтажу и монтажу бордюров.

С 2 по 15 мая будет ограничено движение транспорта на Хынчештском шоссе на участке между улицами Леха Качинского и Сихаструлуй.

Кроме того, с 2 по 26 мая также будет ограничено движение на улице Константина Стере между улицами Евгена Коки и Алексея Щусева. Здесь будут проводиться работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Водителей призывают соблюдать требования дорожных инспекторов, проявлять терпение и следовать правилам дорожного движения, чтобы минимизировать возможные неудобства и обеспечить безопасность на дорогах.