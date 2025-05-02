Продукция омского АПК поставляется в 43 страны мира

По итогам 2024 года продукция АПК Омской области подтвердила свой высокий экспортный потенциал. На долю продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья пришлось около 40% всего экспорта региона. За год значительно выросли объемы экспортных поставок рапсового масла, гороха, а также мучных и шоколадных кондитерских изделий.
Высокий уровень самообеспеченности Омской области собственными продуктами питания, вкупе с растущим интересом зарубежных партнеров, позволяет успешно реализовывать продовольственные излишки на внешних рынках. Ключевыми импортерами омской сельхозпродукции стали Казахстан, Китай, Индия, Южная Корея и Киргизия. В общей сложности, в 2024 году омские аграрии и переработчики экспортировали свою продукцию в 43 страны мира.
Основу экспорта составляют зерновые, зернобобовые и масличные культуры, растительное масло, продукты переработки зерна, напитки и кондитерские изделия. Развитие экспортного направления не только способствует внешнеэкономической активности региона, но и обеспечивает сельхозпроизводителям достойную оплату за их продукцию, чему также способствует поддержка федерального уровня.
Ранее мы писали, что газификация Омской области сдерживается нехваткой мощностей.