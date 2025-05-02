Продукция омского АПК поставляется в 43 страны мира

По итогам 2024 года продукция АПК Омской области подтвердила свой высокий экспортный потенциал. На долю продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья пришлось около 40% всего экспорта региона. За год значительно выросли объемы экспортных поставок рапсового масла, гороха, а также мучных и шоколадных кондитерских изделий.