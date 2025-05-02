Стало известно, сколько стоят таблички для Бессмертного полка в Новосибирске

Важной деталью этого памятного дня становится штендер — табличка с изображением ветерана и его данными. В Новосибирске существует несколько вариантов, как заказать такие таблички, и цены на них могут существенно различаться в зависимости от материала и качества изготовления. Сиб.фм сравнил стоимость на штендеры.