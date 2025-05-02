Стало известно, сколько стоят таблички для Бессмертного полка в Новосибирске

Важной деталью этого памятного дня становится штендер — табличка с изображением ветерана и его данными. В Новосибирске существует несколько вариантов, как заказать такие таблички, и цены на них могут существенно различаться в зависимости от материала и качества изготовления. Сиб.фм сравнил стоимость на штендеры.
Варианты на фотоотеле.
Для тех, кто ищет качественное исполнение с быстрой доставкой, одним из популярных вариантов являются фотоотели, которые предлагают таблички с различными размерами и сроками изготовления.
Штендер 20×30 см (формат А4) — 600 ₽
Штендер 30×40 см (формат А3) — 800 ₽
Штендер 40×30 см (формат А3, горизонтальный, с 2−3 фото) — 1000 ₽
Процесс изготовления занимает 2−3 дня, а доставка по центральному региону России составляет от 1 до 4 дней, в зависимости от удаленности. Преимущество такого варианта — высокое качество и точность в передаче изображения.
Варианты на «Авито».
На платформе «Авито» можно найти более доступные варианты штендеров, однако их стоимость и качество могут варьироваться.
Штендер А3 (пластик, вес 458 г) — 500 ₽
Штендер А4 (пластик, вес 234 г) — 400 ₽
Также предлагаются уценённые штендеры с эстетическими дефектами:
Штендер A4 — 350 ₽
Штендер A3 — 350 ₽
Другой продавец предлагает вариант с макетом, который подготавливается бесплатно:
А4 с ламинацией и ручкой — 650 ₽
А3 с ламинацией и ручкой — 950 ₽
А3 с двумя фотографиями — 1100 ₽
При срочном изготовлении (1−3 дня) цены будут выше:
А4 — 1100 ₽
А3 — 1650 ₽
Преимущества этого варианта — доступная цена и возможность быстрой печати, но качество материалов может быть менее долговечным, чем в фотоотеле.
Услуги типографии.
Еще одним вариантом для новосибирцев является заказ в типографиях города, которые предлагают услуги по ретуши фотографий и разработке дизайна штендера.
Разработка дизайна штендера (3 варианта и 3 правки) — 700 ₽
Ретушь фотографии и подготовка к печати — 500 ₽
Этот вариант подходит для тех, кто хочет получить качественный штендер с профессиональной подготовкой изображения, но цена может быть несколько выше.
Как выбрать лучший вариант?
При выборе подходящего варианта для заказа штендера на «Бессмертный полк» стоит учитывать несколько факторов:
Сроки изготовления: если вам нужно готовое изделие в короткие сроки, то варианты с быстрой доставкой или уценённые штендеры могут подойти, хотя они могут не быть столь долговечными.
Качество материалов: фотоотели и типографии предлагают более качественные материалы, которые выдержат любые погодные условия, в отличие от пластиковых штендеров с «Авито».
Цена: если бюджет ограничен, то можно рассмотреть более дешевые варианты, но будьте готовы к тому, что их долговечность может оказаться ниже.