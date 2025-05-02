Омичей предупредили о риске чрезвычайных ситуаций на трассах

«Для того чтобы максимально снизить риск возникновения дорожно-транспортного происшествия, необходимо придерживаться двух основных правил: стараться самому быть заметным и вовремя увидеть других участников движения. В сырую погоду дорога скользкая, а это увеличивает тормозной путь. Поэтому не стоит “лихачить”, скорость должна быть минимальной», — напомнили спасатели.