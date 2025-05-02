Омичей предупредили о риске чрезвычайных ситуаций на трассах

В МЧС по Омской области опубликовали прогноз вероятных чрезвычайных ситуаций на субботу, 3 мая. Ведомство предупреждает о повышенной опасности ДТП из-за погодных условий: ночью местами ожидается туман, днём — порывы ветра до 15−17 м/с. Температура воздуха — около или ниже климатической нормы.
На фоне неблагоприятной погоды сохраняется риск аварий и перебоев в транспортном сообщении на ряде участков дорог. В числе потенциально опасных зон названы:
- ФАД Р-402 Тюмень — Омск, 578+900 — 579+700 км (Любинский район);
- ФАД А-320 Омск — Черлак, 25+000 — 25+980 км (Омский район);
- Южный обход Омска по Р-254, участки 818+000 — 818+200 км и 822+000 — 822+200 км (Омский район);
- трасса Омск — Русская Поляна, 25+000 — 26+000 км (Омский район);
- дорога Сыропятское — Калачинск, 58+000 — 59+000 км (Кормиловский район);
- нерегулируемый ж/д переезд у мясокомбината «Калачинский» (Калачинский район).
Водителям рекомендовано соблюдать осторожность, избегать резких манёвров и планировать маршрут.
«Для того чтобы максимально снизить риск возникновения дорожно-транспортного происшествия, необходимо придерживаться двух основных правил: стараться самому быть заметным и вовремя увидеть других участников движения. В сырую погоду дорога скользкая, а это увеличивает тормозной путь. Поэтому не стоит “лихачить”, скорость должна быть минимальной», — напомнили спасатели.