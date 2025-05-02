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Уфимский подросток сел за руль «десятки» и попался гаишникам

17-летнего жителя Уфы задержали за езду без прав.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Уфы задержали несовершеннолетнего водителя. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В ночь на 1 мая сотрудники дорожной полиции остановили на улице Короленко ВАЗ-2110, водитель которого вызвал у них подозрения. При проверке выяснилось, что за рулем находился 17-летний студент первого курса Уральского политехнического колледжа. У молодого человека не было водительского удостоверения.

Был вызван отец несовершеннолетнего. На парня составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку.

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