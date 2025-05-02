Уфимский подросток сел за руль «десятки» и попался гаишникам

В ночь на 1 мая сотрудники дорожной полиции остановили на улице Короленко ВАЗ-2110, водитель которого вызвал у них подозрения. При проверке выяснилось, что за рулем находился 17-летний студент первого курса Уральского политехнического колледжа. У молодого человека не было водительского удостоверения.