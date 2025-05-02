В Москве откроют четыре волонтерских центра «Доброе место»

«С 2014 года в столице действует крупнейший в своей сфере центр страны — “Мосволонтёр”. Только на сайте mosvolonter.ru зарегистрировано свыше 285 тысяч человек. В городе открыты волонтёрские окружные центры “Доброе место” — пространства для встреч, мастер-классов и обучения. Сейчас они работают в 8 округах, в планах — открыть ещё 4 центра», — написал он в Telegram-канале.