В Москве откроют четыре волонтерских центра «Доброе место»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Четыре волонтерских центра «Доброе место» планируют открыть в Москве, сейчас они работают в восьми округах, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
«С 2014 года в столице действует крупнейший в своей сфере центр страны — “Мосволонтёр”. Только на сайте mosvolonter.ru зарегистрировано свыше 285 тысяч человек. В городе открыты волонтёрские окружные центры “Доброе место” — пространства для встреч, мастер-классов и обучения. Сейчас они работают в 8 округах, в планах — открыть ещё 4 центра», — написал он в Telegram-канале.
Собянин уточнил, что волонтёры участвуют в десятках направлений — от помощи животным до участия в проведении городских событий. Среди основных направлений: патриотическое — больше 70 тысяч участников за 5 лет, социальное — гуманитарная помощь, работа с фондами, помощь пожилым, событийное — 850+ мероприятий в 2024 году. Также спортивное — 280+ мероприятий в прошлом году, поддержка городских забегов и зооволонтёрство — помощь приютам, выезды каждые выходные, сбор корма и медикаментов.
«В 2025 году создан Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы — заявки подали уже больше 13 тысяч человек. Волонтёры столицы примут участие в памятных акциях в мае и июне, включая “Линию памяти” и “Вахту памяти”, — добавил Собянин.