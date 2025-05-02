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Скончалась известная журналистка Советской Гавани Екатерина Тубель

Ее материалы помогали решать острые проблемы жителей.

Источник: Комсомольская правда

1 мая на 86-м году жизни скончалась Екатерина Евгеньевна Тубель — почетный гражданин Советско-Гаванского района, ветеран журналистики, отдавшая 60 лет работе в газете «Советская звезда». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Екатерина Евгеньевна прошла путь от корреспондента до ответственного секретаря редакции. Ее материалы, публиковавшиеся не только в районной, но и в краевых изданиях, помогали решать острые проблемы жителей побережья Татарского пролива.

Талантливая поэтесса, она издала несколько сборников стихов, которые сегодня изучают в школах района. В 2022 году за выдающиеся заслуги ей было присвоено звание почетного гражданина муниципалитета.

Администрация Советско-Гаванского района, редакция «Советской звезды» выражают глубокие соболезнования родным и близким. Память о выдающемся журналисте и поэте навсегда останется в сердцах благодарных земляков.