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В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим

За нарушение можно получить штраф от 10 до 800 тыс. рублей.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

С 1 мая в Красноярском крае ввели особый противопожарный режим. Мы сообщали, что с начала сезона в регионе произошло уже 140 открытых возгораний.

Режим будет действовать в десятках населённых пунктов. На время его действия разводить открытый огонь в лесу, костры, сжигать траву нельзя. Виновники получат штрафы: обычные граждане от 10 до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 30 до 60 тыс. рублей, а юридические лица — от 400 до 800 тыс. рублей.

Разводить костры можно лишь на своём участке и лишь с соблюдением правил: так, жарить шашлыки нельзя во время штормового ветра, близко с постройками и с неочищенной мангальной зоной.

Также мы писали, что особый противопожарный режим с 15 апреля до 5 мая будет действовать в Туве.