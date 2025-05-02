С 1 мая в Красноярском крае ввели особый противопожарный режим. Мы сообщали, что с начала сезона в регионе произошло уже 140 открытых возгораний.
Режим будет действовать в десятках населённых пунктов. На время его действия разводить открытый огонь в лесу, костры, сжигать траву нельзя. Виновники получат штрафы: обычные граждане от 10 до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 30 до 60 тыс. рублей, а юридические лица — от 400 до 800 тыс. рублей.
Разводить костры можно лишь на своём участке и лишь с соблюдением правил: так, жарить шашлыки нельзя во время штормового ветра, близко с постройками и с неочищенной мангальной зоной.
Также мы писали, что особый противопожарный режим с 15 апреля до 5 мая будет действовать в Туве.