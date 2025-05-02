В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим

Режим будет действовать в десятках населённых пунктов. На время его действия разводить открытый огонь в лесу, костры, сжигать траву нельзя. Виновники получат штрафы: обычные граждане от 10 до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 30 до 60 тыс. рублей, а юридические лица — от 400 до 800 тыс. рублей.