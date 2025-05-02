Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске будут судить супругов за подозрительные рецепты врача

Пара минчан пойдут под суд за подозрительные рецепты на лекарства.

Источник: Комсомольская правда

В Минске супруги пойдут под суд за подозрительные рецепты врача, сказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Так, в одну из минских аптек пришел 41-летний мужчина и предъявил рецепт врача на покупку медпрепаратов. Однако фармацевту документ показался подозрительным, и она вызвала милицию.

Правоохранители задержали минчанина с рецептом врача. А дома при обыске нашли аналогичные подозрительные рецепты и у его 46-летней супруги.

Судебная техническая экспертиза документов и судебная почерковедческая экспертиза показали, что текст и сам бланк рецепта напечатали на струйном принтере. Реквизиты в рецепте врача нанесли удостоверительным рельефным клише, а записи врача подделала сама минчанка.

Возбуждено уголовное дело.

А в Могилеве 69-летняя пенсионерка пойдет под суд, подняв деньги с пола.

И еще милиция сказал о штрафе 84 рубля, грозившем упавшей под поезд пенсионерке под Гродно: «Потеряла сознание и упала под поезд».