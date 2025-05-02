3 мая в Новосибирске состоится профессиональный бал в честь Дня кондитера

В рамках вечера гостей ждут не только душевная атмосфера, но и множество приятных сюрпризов. Ведущий расскажет о каждом участнике, создавая увлекательное сопровождение. Живая музыка, фуршет, шутки и розыгрыши призов от партнеров сделают вечер незабываемым. Кроме того, все гости смогут насладиться праздничным тортом, ставшим символом этого события.