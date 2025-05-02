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3 мая в Новосибирске состоится профессиональный бал в честь Дня кондитера

3 мая в Новосибирске пройдет праздничный бал, посвященный Дню кондитера. Мероприятие, которое состоится в музее кукол, станет ярким событием для профессионалов и любителей кондитерского искусства. Вечер начнется в 18:00 в локации по адресу: улица Дуси Ковальчук, 250, в «Кукольной коллекции».

Источник: Сиб.фм

В рамках вечера гостей ждут не только душевная атмосфера, но и множество приятных сюрпризов. Ведущий расскажет о каждом участнике, создавая увлекательное сопровождение. Живая музыка, фуршет, шутки и розыгрыши призов от партнеров сделают вечер незабываемым. Кроме того, все гости смогут насладиться праздничным тортом, ставшим символом этого события.

Мероприятие станет важной поддержкой кондитерского искусства, а также привлечет внимание к профессии кондитера, помогая сформировать у подрастающего поколения более яркий образ этой профессии.

Записаться на бал можно по телефону: 8 (952) 948−02−91.