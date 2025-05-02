В мае 2025 года в России вводится лимит на денежные переводы без открытия счета: кого это коснется

С 30 мая 2025 года в России начнет действовать новый закон, устанавливающий ограничение на осуществление денежных переводов без открытия банковского счета. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в конце мая 2024 года и вступает в силу по истечении годичного срока после его официальной публикации.
Изменения внесены в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно новым положениям, максимальная сумма перевода без открытия счета при прохождении упрощенной идентификации составит 100 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
В настоящее время действующие правила предусматривают, что для осуществления перевода свыше 15 тысяч рублей отправителю достаточно предоставить банку свои паспортные данные, при этом верхний предел суммы перевода законодательно не ограничен. Переводы на суммы до 15 тысяч рублей могут осуществляться вообще без какой-либо идентификации.
Разработчики законодательной инициативы поясняют, что введение лимита в 100 тысяч рублей направлено на усиление контроля за финансовыми операциями и призвано минимизировать риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием террористической деятельности. По их мнению, данная мера позволит создать дополнительные барьеры для незаконных финансовых операций, сохранив при этом удобство легальных денежных переводов для добросовестных граждан.
Эксперты финансового рынка отмечают, что нововведение потребует от банков и платежных систем адаптации операционных процессов, однако не должно создать существенных неудобств для большинства клиентов, так как значительная часть денежных переводов осуществляется на суммы, не превышающие установленный лимит.