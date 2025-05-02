В мае 2025 года в России вводится лимит на денежные переводы без открытия счета: кого это коснется

В настоящее время действующие правила предусматривают, что для осуществления перевода свыше 15 тысяч рублей отправителю достаточно предоставить банку свои паспортные данные, при этом верхний предел суммы перевода законодательно не ограничен. Переводы на суммы до 15 тысяч рублей могут осуществляться вообще без какой-либо идентификации.