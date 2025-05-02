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В Ростове 3 мая из-за первой репетиции Парада Победы перекроют центральные улицы

Ростов-на-Дону начинает подготовку к Параду Победы.

Источник: Комсомольская правда

С 3 по 7 мая в донской столице пройдут репетиции главного праздничного шествия, посвященного 9 Мая. В администрации города предупредили о временных ограничениях движения транспорта.

Так, 3—5 мая репетиции пройдут с 18:00 до 1:00 ночи. А 7 мая пройдет генеральная репетиция с 6:00 до 14:00.

Основные изменения в движении: полное закрытие 20-й Линии (от Шолохова до Карла Маркса), перекрытие Советской (от Карла Маркса до Театральной площади), ограничения на площади перед драмтеатром и участке Большой Садовой, затруднения при прохождении военной техники по центральным проспектам.

Горожанам необходимо заранее планировать маршруты и по возможности избегать центральных улиц в указанное время.