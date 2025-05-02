В Ростове 3 мая из-за первой репетиции Парада Победы перекроют центральные улицы

С 3 по 7 мая в донской столице пройдут репетиции главного праздничного шествия, посвященного 9 Мая. В администрации города предупредили о временных ограничениях движения транспорта.
Так,
Основные изменения в движении: полное закрытие 20-й Линии (от Шолохова до Карла Маркса), перекрытие Советской (от Карла Маркса до Театральной площади), ограничения на площади перед драмтеатром и участке Большой Садовой, затруднения при прохождении военной техники по центральным проспектам.
Горожанам необходимо заранее планировать маршруты и по возможности избегать центральных улиц в указанное время.